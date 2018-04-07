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Dünya

Yanlış siren yüzünden Rusya ile savaş çıktı sandılar

"Elbette bazıları en kötüsünü bekliyordu, misal savaşın çıktığını düşünüyordu"

07 Nisan 2018 14:41

Norveç’in kuzeyinde Rusya sınırına yakın Vadso kentinde aniden çalan siren, kent sakinlerine 15 dakikalığına korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. 

ntv.com.tr'nin, Norveç basınına dayandırdığı haberine göre, siren saat 23.50 sularında çalmaya başladı.

Sirenin yaklaşık 15 dakika çaldığı belirtildi. Birçok kent sakininin siren sesini duyunca ‘doğu komşularını düşünmeye’ başladığı aktarıldı.  

Polis memuru Jan-Oleg Schelberg, “Elbette bazıları en kötüsünü bekliyordu, misal savaşın çıktığını düşünüyordu” dedi. Tedirgin vatandaşlardan çok sayıda ihbar aldıklarını söyleyen Schelberg, sivil savunma güçlerini aradıklarını ama sirenin neden çaldığı bilgisini alamadıklarını anlattı.  

Haberde Vadsø’da birkaç sirenin bulunduğunu ve sadece birinin çaldığını bilgisine yer verildi. 

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