Yanlış ruhsat 8 yıl sonra İBB denetiminde ortaya çıktı; TÜRGEV için park alanına inşaat ruhsatı verilmiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜRGEV için park alanına inşaat ruhsatı verildiği 8 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde ortaya çıktı.

BirGün gazetesinden Gökay Başcan'ın haberine göre, Fatih Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan ve TÜRGEV’e tahsis edilmesi nedeniyle geçmişte tartışmalara neden olan kız öğrenci yurdu binası, 10 Eylül 2020 tarihinde İBB tarafından denetlendi. Yapılan sorgulamada, yapı ruhsatının alındığı 12 Aralık 2012 tarihinde söz konusu arazinin, yürürlükteki imar planında park alanı olduğu tespit edildi.

İmar planında değişiklik yapılmadan, park alanı fonksiyonlu bir yere, yurt binası yapılmak üzere yapı ruhsatı verildiği anlaşıldı. İBB, 18 Eylül 2020 tarihinde Fatih Belediyesi’ne bir yazı yazarak, planda ‘park’ fonksiyonlu parsele ilişkin düzenlenen yapı ruhsatının hangi mevzuat hükmüne istinaden düzenlendiğini sordu.

İBB, geçen yıl 10 Aralık tarihinde Fatih Belediyesi’ne ikinci bir yazı daha göndererek, söz konusu bina için hazırlanmış olan avan projenin, yasa gereği İBB Başkanlığı’nca onaylanmış olması gerektiği ancak yapılan incelemede İBB tarafından onaylanmış böyle bir proje olmadığını bildirdi.

İBB’nin uyarısı üzerine harekete geçen Fatih Belediyesi, 2012 yılındaki belediye yönetiminin yaptığı hatayı düzeltmek için yeni bir imar planı teklifi hazırladı. Yeni imar planı değişikliği teklifinde özetle şöyle denildi: “Sosyal Kültürel Tesis Alanı fonksiyonu plana işlenerek, Parklar ve Dinlenme Alanları taraması kaldırılmıştır. Yapılan plan değişikliği teklifinde; Plan değişikliği, İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca Uygun Bulunan Yenileme Avan Projeye istinaden hazırlanmıştır.” Söz konusu teklif Fatih Belediye Meclisi’nde, 7 Ocak’ta oy çokluğu ile kabul edildi. Avan proje önümüzdeki günlerde onay için İBB Başkanlığı’nın onayına sunulacak.

Fatih Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Kazım Akşahin teklife neden ret verdiklerini şöyle açıkladı:

“Bizim meclis toplantısında buna hayır oyu kullanmamızın sebeplerinden birisi dosya imar ekinde gelen plan notlarının uyumsuz olması yani aslında uzun süredir mevzuata aykırı olan bir yerin yasal hale getirilmesi. Bu durumu tespit ettik ve hayır dedik. Ayrıca burası daha önce de Fatih Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları’nda park alanıydı. O dönemde parkı imara açtıklarında da karşı çıkmıştık, yeşil alanı azaltıcı olduğu için, dün de bu nedenle yine karşı çıktık.”