'1700 ilaç piyasada yok'

Eczanelerde bazıları kanser ve kalp hastalıkları için de olan yaklaşık 1700 ilacın satılmadığı iddia edildi. Sebebin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hayati önem taşıyan ilaçlarda düşük fiyat zorlaması nedeniyle yabancı ilaç firmalarının ilaçlarını göndermemesi olduğu öne sürüldü. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, “Birçok yabancı ilaç firması, zarar ettikleri gerekçesiyle ilaçlarını piyasaya vermekten kaçınıyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinde İstanbul Haber Servisi imzasıyla yayımlanan (6 Mart 2013) haberde, birçok kanser türünün yanı sıra kalp ve kolesterol ilaçlarının da eczanelerde bulunamadığı iddia edildi. Yabancı firmaların Türkiye’ye ucuz fiyattan ilaç göndermediğini, kendi ülkesinde yüksek fiyattan satıldığını belirten haberde, SGK’nin hayati önem taşıyan ilaçlarda düşük fiyat zorlamasından vazgeçerek yabancı şirketlerle anlaşıp yeni bir fiyatlandırma yapması gerektiği ifade edildi. Başta kanser ve lösemi tedavisi olan hastaların kaçak ilaçları fahiş fiyattan almak zorunda kaldığı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme listeleri üzerinde yaptığı incelemede, 1700 ilacın piyasada bulunmadığı belirlendi.

Eczacılar; Cytrabine, Lanvis, Emthexate, Leukeran, Purinethol, Deticene ve Salofalk gibi çoğunluğu kanser ve lösemi tedavilerinde kullanılan ilaçların bulunamadığını belirterek “Bazı eczaneler kaçak yollarla getirilen ilaçları fahiş fiyatlara satıyor” iddiasını ortaya attı.

'SGK rekabete açık ve düşük fiyat verme politikasına artık son vermeli'

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, ithalatçı firma ile SGK arasında fiyat konusunda yaşanılan sıkıntı ve ilaç politikaları nedeniyle çok sayıda ithal ilacın ülkemizde bulunamadığını belirterek “Birçok yabancı ilaç firması, zarar ettikleri gerekçesiyle ilaçlarını piyasaya vermekten kaçınıyor” dedi. Güngör, SGK’nin yaptığı düzenleme ile piyasadaki ithal ilaçlarda 3 farklı fiyat oluştuğunu belirtti. İthalatçı firmanın, SGK’nin ve Türk Eczacılar Birliği’nin (TEB) farklı fiyat uygulamasının ortaya çıkardığı tabloyu Güngör şöyle açıkladı: “3 değişik fiyat uygulaması devam ederse firmalar ‘bu ilaç Türkiye’de bulunmadığı zaman SGK bu ilaca 3. bir fiyat uygulayacak ve ilacımın değeri artacak’ diye düşünecek. Haliyle hangi firma böyle bir 3. fiyat uygulaması varken kalkıp da ucuz fiyata Türkiye’ye ilaç getirmeye devam eder? Çözüm yolu firmalarla anlaşılıp yeni bir fiyatlandırma yapılması. SGK’nin özellikle piyasada bulunamayan ve hayati öneme sahip ilaçlara yönelik uyguladığı rekabete açık ve düşük fiyat verme politikasına artık son vermesi gerek. Aksi takdirde bu sorun kısa vadede çözüm getirip uzun vadede sorunu çözmeyen uygulamalarla ortadan kaldırılamaz.”

İlacını bulamayan hastaların parasıyla yurtdışından ya da TEB’e başvurarak ilacına ulaştığını kaydeden Güngör, “İlacına ulaşmak için TEB’de sırada bekleyen çok sayıda hasta var. Hayati önem taşıyan ilaçların temininde hasta ile ilaç arasındaki tüm engeller bir an önce kaldırılması gerekir” diye konuştu.