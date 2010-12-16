-YANLIŞ KİMLİK "BALYOZ"DAN KURTARDI İSTANBUL (A.A) - 16.12.2010 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, "Balyoz Planı" iddialarına ilişkin görülmesine başlanan davada kimlik bilgileri iddianamedeki bilgilerle tutmayan Jandarma Astsubay Recep Yavuz'a hakkında açılmış bir kamu davası olmadığını bildirdi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen dava kapsamında kimlik tespiti yapılan Recep Yavuz, evli ve 2 çocuk babası olduğunu ve halen Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda jandarma astsubay olarak görev yaptığını söyledi. Yavuz, kimlik bilgileri okunduğu sırada ad ve soyadı dışında iddianamede yer alan kimlik bilgilerinin gerçek kimliğiyle uyuşmadığını belirterek, itiraz etti. Bu konuda daha önceden dilekçe yazdığını ifade eden Yavuz, nüfus cüzdanının bir örneğini mahkemeye sundu. Durumun incelenmesi sonucu davanın sanıklarından Recep Yıldız'ın kimlik bilgilerinin Recep Yavuz için yazıldığı, ancak Recep Yavuz'a ait kimlik bilgilerinin olmadığı görüldü. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, bunun üzerine "İnsan unsurunun olduğu bir yerde böyle hatalar olur. Bu düzeltilebilir. İddianamedeki kimlik bilgileri sizin değilse zaten hakkınızda bir kamu davası da olmuyor. Bunu ilgili savcıya da ileteceğiz" dedi. Başkan Diken'in bu sözleri, salondaki sanıklar tarafından alkışlandı.