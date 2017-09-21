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Yanlış kan verilen hastaya 30 bin lira tazminat

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, Devlet Hastanesi'nde yanlış kan verildiği için 13 gün komada kalan ve pek çok organı zarar gören 83 yaşındaki Baise Akkaya, avukat torunu aracılığıyla tazminat talebiyle Kamu Hastaneler Birliği'ne a

21 Eylül 2017 20:30

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, Devlet Hastanesi\'nde yanlış kan verildiği için 13 gün komada kalan ve pek çok organı zarar gören 83 yaşındaki Baise Akkaya, avukat torunu aracılığıyla tazminat talebiyle Kamu Hastaneler Birliği\'ne açtığı davayı kazandı. Mahkeme, bu süreçte Akkaya\'ya verilen acı, elem ve ızdırabın karşılığı olarak 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Nazilli\'de yaşayan Baise Akkaya\'nın sağ bacağı, 30 Mart 2015 tarihinde diz üzerinden  kırıldı. Yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Akkaya\'nın kırılan bacağına, doktorların isteği üzerine, bir ünite kan verildikten sonra ameliyata platin takıldı. İzmir\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'nde görev yapan doktor Necati Akkaya, ertesi gün babaannesini hastanede ziyaret etti. Durumu ağırlaşan babaannesinin raporlarını inceleyen Akkaya, şoke oldu. Kan grubu 0 RH+ olan babaannesine A RH+ kan verildiğini farketti. Yaşlı kadın, ailesinin isteği üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada komaya giren Akkaya, 2 gün boyunca uyutuldu. 7 gün Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tutulan Akkaya, kendine gelmesi üzerine 13 gün sonra taburcu edildi.
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILDI
Akkaya, taburcu edilmesinin ardından, avukat olan torunu Zeynep Özay aracılığıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı\'na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Aydın 2\'nci İdare Mahkemesi, 14 Temmuz 2017 tarihinde kararını açıkladı. Kararda, davacıdan ameliyat öncesi alınan kan grubu esas alınarak uygulanan yanlış kan tranfüzyonuna bağlı olarak vücut fonksiyonlarının bozulduğu ve Nazilli Devlet Hastanesi\'nde uygulanan tedavi sürecinde ihmal bulunduğu belirtilip, bu süreçte Akkaya\'ya verilen acı, elem ve ızdırabın karşılığı olarak 30 bin lira manevi tazminat ödensine hükmetti.
\'BÖBREKLERİ İFLAS ETTİ\'
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Akkaya\'nın avukat torunu  Zeynep Özay, müvekkili olduğu anneannesinin, yanlış kan verilmesi nedeniyle çok zor günler geçirdiğini ve birçok vücut fonksiyonun bozulduğunu söyledi. Özay, \"Anneannemin düşmesi sonucu bacağında bir kemiği kırıldı. Bu nedenle Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyat öncesi tahlilleri yapılırken hemşirenin kan tüplerini yanlışlıkla diğer hastanın kan tüpleri ile karıştırması nedeniyle kendisine 0 RH+ yerine bir ünite A Rh+ kan verilmiş. Yanlış kan komplikasyonları 3-4 gün sonra baş göstermeye başlarmış. Dolayısıyla pazartesi verilen kan hastamızın cumartesi günü komaya girmesine sebep oldu. Böbrekleri iflas etti, diyalize bağlandı. Sonra anestezi yoğun bakıma kaldırıldı. 13 gün burada kaldıktan sonra taburcu edildi. Fakat o esnada birçok vücut fonksiyonu bozuldu, akciğerleri su topladı. Solunum güçlüğü, kalp anormallikleri tespit edildi. Evde de bir süre tedavisine devam edildi. Ama hala daha güçlü bir ağrı kesiciye ihtiyacı olduğunda maalesef verilemiyor. En ufak bir şeyde hemen ağrıları tekrar başlıyor\" diye konuştu.

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