Yanlış kan verildiği iddia edilen hasta öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Servergazi Devlet Hastanesi\'nde, diz protezi ameliyatı için yatan ve kendi kan grubu dışında başka bir gruptan kan verildiği öne sürülen Hörü Kesen (75) öldü.

Yakınları, Hörü Kesen\'i diz protez ameliyatı için Servergazi Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Geçen cuma günü dizinden protez ameliyatı olan Kesen, Ortopedi Servisi\'ne alındı. Ameliyatın ardından kan verilmesi gereken Hörü Kesen\'e görevli hemşire tarafından, iddiaya göre yanlışlıkla başka gruptan kan verildi. Aynı odada bulunan AB RH pozitif kan grubundan olan hastaya verilmesi gereken kanın, aynı odada yatan 0 RH pozitif kan grubu olan Hörü Kesen\'e verildiği öne sürüldü. Kesen, bir süre sonra yatağında öldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kesen\'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesi\'nde geçen cumartesi günü toprağa verildi. Otopsi sonucuna göre de Kesen\'in yanlış kan yüzünden öldüğünün belirlendiği kaydedildi. Ailenin olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın ardından hemşerinin ise açığa alındığı öğrenildi.



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