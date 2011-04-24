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YANLIŞ KABLOYU KESEN HIRSIZ YANDI DENİZLİ (A.A)

24 Nisan 2011 23:05

-YANLIŞ KABLOYU KESEN HIRSIZ YANDI DENİZLİ (A.A) - 24.04.2011 - Denizli'de kullanılmayan trafonun içerisindeki kabloları çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi, kabloların alev alması sonucu çıkan yangında ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hasan Gönüllü Parkı'nın yanında bulunan elektrik dağıtım şirketine ait kullanılmayan trafonun asma kilidini kırarak açan H.T, kabloları keserek yanında getirdiği pazar çantasına koyarken, halen elektrik bulunan kabloyu kesince trafo alev aldı. Çıkan yangında yaralanan H.T. kaçmaya çalışırken, parkın güvenlik görevlisince yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Vücudunun büyük kısmının yandığı belirtilen ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan H.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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