Yanlış insanları ayıklamak lazım

T24- Başbakan Tayyip Erdoğan, 'İrticayla Mücadele Eylem Planı' ve sonrasında çıkan internet siteleriyle ilgili sürece yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Kurumlar arasında yanlışları olanları, lekeli olanları asla barındırmamamız lazım. Ne kadar yanlış tipler varsa, yanlış insan varsa bunları devlet olarak ayıklamamız lazım' dedi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Başbakan Erdoğan, Aydın Menderes'i İncek Alacaatlı köyü Çakırbeyi villalarındaki evinde ziyaret etti. Erdoğan, bu sırada Aydın Menderes ile röportaj için evinde bulunan TV NET televizyonun canlı yayın programına katılarak Veyis Ateş'in sorularını cevaplandırdı.

TSK ile irtibat halindeyiz

Erdoğan, 'Darbe Andıcı' ve sonrasında çıkan internet siteleriyle ilgili bir çalışmalarının olup olmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu: 'Sürece yönelik olarak, bugüne kadar neler oldu, neler olmadı, bunların hepsi masaya yatırıldı. Hepsi inceleniyor. Bu arada tabii aynı şekilde de Silahlı Kuvvetlerimizle de irtibat halindeyiz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin güçlü unsurlarından, organlarından bir tanesi ve tahribe gelmez. Onun için de bunu bir lüks haline getirenler var, ama Türkiye böyle bir lüksü kaldırmaz. Onun için de güç birliği, el birliği yapmamız lazım ama bu kurumlarımız arasında da yanlışları olanları, lekeli olanları da asla barındırmamamız lazım. Bu Silahlı Kuvvetlerimizde olabilir, diğer güvenlik örgütlerimizde diğer tüm devletin birimleri içinde olabilir. Ne kadar yanlış tipler varsa, yanlış insan varsa bunları devlet olarak ayıklamamız lazım.'

İç Tüzüğü çiğnediler

Erdoğan, Meclis'te Demokratik Açılım çalışmalarıyla ilgili oturumda muhalefetin takındığı tavrın sorulması üzerine şunları kaydetti: ”Parlamento'daki tabloları Türk demokrasisi adına çok çirkin buldum. Bundan uzun bir süre önce izleyiciler arasında böyle bir pankart açma olayı yaşanmıştı. TBMM'de o zaman açılan davalar neticesinde yanılmıyorsam 3 yıl gibi bir mahkumiyet söz konusu olmuştu. Bugün ise CHP, İç Tüzüğe tamamıyla ters olan böyle bir yanlışı adeta bir miting meydanına genel kurulu çevirme gayretleri...'