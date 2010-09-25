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Dünya

Yanlış ihbar herkesi korkuttu

İsveç'te, Pakistan Havayolları'na ait bir uçakta bir kadının yaptığı 'patlayıcı madde' ihbarı üzerine uçak acil iniş yaptı. Ancak ihbar asılsız

25 Eylül 2010 03:00

T24- 11 Eylül saldırısı sonrası Avrupa ve ABD'de havalimanlarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmıştı. En ufak bir ihbar için bile yoğun önlemler alınıyor. Bu tür haberler özellikle Avrupa ve ABD medyasında birinci haber olarak veriliyor. Olay bu defa İsveç'te meydana geldi. Bir kadın uçakta patlayıcı madde var diyerek ihbar yaptı. Uçak acil iniş yaptı ama iddia asılsız çıktı.


Pakistan Havayolları'na ait bir uçak bomba ihbarı nedeniyle İsveç'in başkenti Stokholm'a zorunlu iniş yaptı. Asılsız bomba ihbarı Avrupa'nın önde gelen bütün gazetelerin internet sitelerinde birinci haber olarak verildi.


Kanada-Pakistan seferini yapan 273 yolculu uçakta bir kişinin üzerinde patlayıcı madde olduğu gerekçesiyle pilot Stokholm'un Arlanda havaalanına zorunlu iniş yaptı.


Stokholm polis sözcüsü Sussie Illum, Kanada polisinin, Toronto'dan Karaçi'ye giden ve içinde 273 kişi bulunan Boeing 777 tipi uçağın yolcularından birinin patlayıcı taşıdığı ihbarı almasının üzerine pilotun acil iniş yapma kararı aldığını söyledi. Pakistan Havayolları'na ait uçak Kanada'nın Toronto kentinde havalandıktan sonra bir kadın Kanada polisini arayarak, uçaktaki yolculardan birinin üzerinde patlayıcı madde olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Kanada polisi, uçağın pilotunu uyararak Stokholm'a zorunlu iniş yapılmasını sağladı.


Arlanda havaalanına güvenli bir şekilde inen uçaktaki yolcular tahliye edildikten sonra, patlayıcı taşıdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Patlayıcı taşıdığı iddia edilen kişinin Kanada vatandayı bir Pakistanlı olduğu belirtildi.

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