Yanlış iğneyle ölüme sebep olmanın cezası, 10 taksit

Adana’da 28 yaşındaki 1 çocuk annesi Gülseren Dağtekin, 6 Haziran 2012’de, ayağındaki şişlik şikâyetiyle Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi’ne götürüldü. Dağtekin, doktor E.D.’ye kan pıhtılaşması hastalığı olduğunu söyleyerek rahatsızlığın bundan kaynaklanabileceğini söyledi. Ancak doktor, yaptığı bir ağrı kesici iğneyle Dağtekin’i eve gönderdi. 11 Haziran’da hayatını kaybeden Dağtekin için açılan davada hapis cezası alan E.D.’nin cezası, günlük 20 liradan 18 bin 200 lira para cezasın çevrilip 10 taksitte ödenmesine karar verildi.

Murat Kibritoğlu’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, iddiaya göre, genç kadın kan pıhtılaşması hastalığı olduğunu, ayağındaki uyuşmanın da buna bağlı olabileceğini doktor E.D.’ye söyledi. Ağrı kesici yapılarak taburcu edilen Dağtekin’in ayağının üzerine basamadığını gören E.D., Dağtekin’i çağırdığı beyin cerrahi uzmanına da muayene ettirdi. “Bir şeyin yok” denilerek evine gönderilen Dağtekin, aynı gün evinde fenalaşarak götürüldüğü Başkent Üniversitesi Yüreğir Hastanesi’nde 11 Haziran’da öldü. Ailenin şikâyeti üzerine hakkında 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan ve tutuksuz yargılanan doktor E.D., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza günlük 20 liradan 18 bin 200 lira para cezasın çevrilip 10 taksitte ödenmesine karar verildi.