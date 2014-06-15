T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yanlış iğneyle ölüme sebep olmanın cezası, 10 taksit

Ağrı kesici iğne yapıp taburcu ettiği hasta ölünce, hapis cezası alan doktorun cezası günlüğü 20 liradan 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi

15 Haziran 2014 16:54

Adana’da 28 yaşındaki 1 çocuk annesi Gülseren Dağtekin, 6 Haziran 2012’de, ayağındaki şişlik şikâyetiyle Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi’ne götürüldü. Dağtekin, doktor E.D.’ye kan pıhtılaşması hastalığı olduğunu söyleyerek rahatsızlığın bundan kaynaklanabileceğini söyledi. Ancak doktor, yaptığı bir ağrı kesici iğneyle Dağtekin’i eve gönderdi. 11 Haziran’da hayatını kaybeden Dağtekin için açılan davada hapis cezası alan E.D.’nin cezası, günlük 20 liradan 18 bin 200 lira para cezasın çevrilip 10 taksitte ödenmesine karar verildi.

Murat Kibritoğlu’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, iddiaya göre, genç kadın kan pıhtılaşması hastalığı olduğunu, ayağındaki uyuşmanın da buna bağlı olabileceğini doktor E.D.’ye söyledi. Ağrı kesici yapılarak taburcu edilen Dağtekin’in ayağının üzerine basamadığını gören E.D., Dağtekin’i çağırdığı beyin cerrahi uzmanına da muayene ettirdi. “Bir şeyin yok” denilerek evine gönderilen Dağtekin, aynı gün evinde fenalaşarak götürüldüğü Başkent Üniversitesi Yüreğir Hastanesi’nde 11 Haziran’da öldü. Ailenin şikâyeti üzerine hakkında 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan ve tutuksuz yargılanan doktor E.D., 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza günlük 20 liradan 18 bin 200 lira para cezasın çevrilip 10 taksitte ödenmesine karar verildi.

ETİKETLER

yanlış iğneölümcezabedel10 taksitdoktorgülseren dağtekin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24