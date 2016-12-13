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BBC Türkçe

Yanlış hesap Tayland'dan döndü; işsizken 2 milyon dolar harcamayı başaran adamın hikâyesi...

"Sahip olduğum her şeyi geri vermem gerekti"

13 Aralık 2016 12:06

Geçen yıl dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 7 yıl hapse mahkûm edilen 29 yaşındaki Avustralyalı Luke Moore, New South Wales Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

Luke Moore, 22 yaşındayken St George Bankası'nda bir hesap açmıştı.

İşsiz olması nedeniyle devletten maddi yardım alan genç adam, o yıl 11 bin dolardan fazla harcama yapmıştı.

Kısa süre sonra ek hesabında limit olmadığını fark eden Moore, Tayland'da tatillere, Bob Dylan ve Michael Jackson gibi müzisyenlerin imzalı albümlerine, tekne ve arabalara yüksek miktarlarda para harcamaya başladı.

Banka Moore'un kendilerine 1,5 milyon dolardan daha fazla borcu olduğunu fark ettikten sonra yetkililere başvurdu.

New South Wales Ceza Mahkemesi, Mooru'u beş ay cezaevinde kaldıktan sonra, sahtekarlık yapmadığı gerekçesiyle serbest bıraktı.

Tekrar aynı hatayı yapmayacağını söyleyen Moore, kokaini, striptizcileri ve hızlı arabaları özlediğini belirterek, "Sahip olduğum her şeyi geri vermem gerekti ve şimdi sıradan bir arabam var. Ama böyle daha mutluyum. Ailem ve arkadaşlarımın sahip olduğum en değerli hazine olduğunun farkına vardım" dedi.

Moore'un geri verdikleri arasında bir Stessl tekne, bir Aston Martin araba ve bir Maserati de vardı.

İki yılın sonunda ise Moore elinde hiçbir şeyi olmadan annesinin evine dönmek zorunda kaldı.

Ceza avukatı olmak için üniversiteye dönen Moore, şimdi devletten ayda 1200 dolar öğrenci yardımı alıyor.

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