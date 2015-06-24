Yanlış e-mail göndermek tarihe karışıyor

Google’ın elektronik posta servisi Gmail için geliştirmiş olduğu uygulamayla birlikte kullanıcılar artık e-postayı karşı tarafa gönderse bile 'geri al' butonunu aktifleştirerek e-postayı silebilecek.

Google gönderdiğiniz iletinin geri alınması için kullanıcılarına süresini kendilerinin belirleyeceği zaman tanıyor. Fakat en fazla 30 saniye içinde iletiyi geri almanız gerekiyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

İnternet kullanıcıların bu uygulamayı kullanılması için öncelikle Gmail ekranının sağ üst köşesinde bulunan 'Ayarlar' bölümüne girip 'Göndermeyi Geri Al' seçeneğini aktifleştirmesi gerekiyor.

Mailin geri alma işlemi ise oldukça basit maili karşı tarafa gönderdikten sonra sarı şerit içinde yazan 'Geri Al' butonuna tıklayarak karşı tarafa giden mail siliyorsunuz.