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Dünya

Yanlış çeviri iddiasına yalanlama

Rusya'dan yayın yapan turkrus.com sitesi Anadolu Ajansı haberinin doğruluğunu gözler önüne serdi.

10 Aralık 2010 02:00

 T24- WikiLeaks belgelerinde ABD’li diplomatların “mafya devleti” olmakla suçladıkları Rusya’nın Başbakanı Vladimir Putin, “karşı ateş”e devam etti. WikiLeaks kurucusu Julian Assange’nın tutuklanması konusunda “Assange’ı hapse atmak tam demokrasi mi oluyor. Tencere dibin kara seninki benden kara” diye konuştu. Putin’in bu sözlerinin AA tarafından yapılan tercüme hatası gibi gösterildi. Ancak Rusya'dan yayın yapan turkrus.com sitesi Anadolu Ajansı haberinin doğruluğunu gözler önüne serdi. 

 Putin batının demokrasi anlayını eleştirirken “Gizemli WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın tutuklanması demokrasiyle ilgili bir soruna işaret ediyor. Eğer tam demokrasiye sahipseler Assange’ı neden hapishanede gizliyorlar. Demokrasi bu mudur?” diye konuştu.

 Moskova’yı ziyaret eden Fransa Başbakanı François Fillon ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısında soruları cevaplayan Putin bu konuda şunları söyledi: 

 “Amerikalı diplomatların tertemiz bir bilgi kaynağı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyle mi sanıyorsunuz? Biliyor musunuz, bizim Rus köylerinde derler ki: Başkasının ineği böğürüyor diyen, kendi ineği sessiz mi, ona  baksın. (чья бы корова мычала, а ваша бы молчала.)  İşte Amerikalı meslektaşlara cevaben, topu bu sözle onlara geri atıyorum.” 

 

İngilizce haber servisi yapan ajanslar, Putin’in bu sözünü “the pot calling the kettle black”, yani “ tencere dibin kara, seninki benden kara” diye çevirerek yayınladılar.

 

"Yanlis ceviri" iddiasina "kaynagindan" yalanlama

 

 

Putin'in bir cumlesinin Turkce'ye "tencere dibin kara seninki benden kara" diye çevirilmesi "skandal" diye nitelendi ama Moskova'dan yayın yapan www.turkrus.com sitesi "aciklamali" olarak cevirinin doğruluğunu aktardı.  

 

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