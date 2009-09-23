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Dünya

Yanlış bebeğe hamile kaldı

Tüp bebek operasyonu sırasında yanlış embriyon nakledilen hamile annenin bebeği, biyolojik ebeveynine verilecek.

23 Eylül 2009 03:00

ABD’de tüp bebek operasyonu sırasında yanlış embriyon nakledilen 8 aylık hamile annenin bebeği, doğum yapar yapmaz biyolojik ebeveynine verilecek.

OHİO Eyaleti’nde yaşayan Carolyn Savage isimli 8 aylık hamile kadın, tüp bebek tedavisi uygulayan doktorların “Yanlış embriyon verdik. Bebeğinden vazgeç” açıklamasıyla yıkıldı. 40 yaşındaki anne, dondurulmuş embriyonla son kez anne olmaya karar vermiş ve ocak ayında hamile kaldığını öğrenmişti. Büyük mutluluk yaşayan Savage daha sonra embriyonların karıştığı haberini aldı.

Şaka sandı

Önce şaka yapıldığını zanneden Savage, aylarca karnında taşıdığı oğlunun gerçek aileye verilmesi gerektiğini öğrenince daha da büyük üzüntü yaşadı. Üç çocuğu olan Savage, iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen doğumdan sonra bebeği anneye verecek. Başlangıçta aylarca taşıdığı bebeğini başka birisine vermenin çok korkunç olacağını düşündüğünü söyleyen Savage, kendilerini buna alıştırmaya başladıklarını belirtti. Embriyonları karıştıran hastaneyle ilgili yasal işlem başlatılacak

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