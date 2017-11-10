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Dünya

Yanlış anladı: Sigorta şirketine araç yerine kendi fotoğraflarını yolladı!

"Sizin değil, aracın önden ve yandan fotoğrafları gerek"

10 Kasım 2017 12:30

ABD'nin Arkansas eyaletinden Alyssa Stringfellow büyükannesinin aracının sigortasına kendisini de ekletmeye çalıştığında, istenen fotoğraflar nedeniyle sosyal medyada büyük ilgi gören bir hataya imza attı.

Stringfellow sigortacı aracın resimlerini göndermesini istediğinde, aracın değil kendisinin fotoğraflarını yolladı.

25 yaşındaki öğretmen "Aynın bu çektiğiniz gibi fotoğraflara ihtiyacım var, ama aracınızın olması gerekiyor" diyen bir elektronip posta yollayınca hatasını anladı.

Ancak Stringfellow bu utandırıcı hatasını unutmak yerine, yaptığını ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Stringfellow olayı anlattığı Facebook paylaşımında

"Bütün gün bunu burda palaşıp paylaşmamayı düşündüm çünkü kabul etmesi ÇOK utandırıcı bir şey, ancak sonunda GERÇEKTEN sarışın anımı sizlerle paylaşmaya karar verdim" dedi.

Daha sonra karışıklığı büyükannesi sigortacının isteklerini söylediğinde yaşanan karışıklığı da şöyle anlattı;

"Ehliyet numarama, doğum tarihime ve önden ve her iki yandan çekilmiş fotoğraf istediklerini söyledi. Sigortacının elektronik posta adresini verdi ve diğer her şeyle birlikte resimleri yolladım"

"İşin komik tarafı, işten sonra fotoğrafları annemden çekmesini istedim ve niye benim resimlerime ihtiyaçları olsun ki diye konuştuk. Bir an bile araç fotoğrafı istediklerini düşünmedim."

 

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