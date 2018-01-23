 Yankı Erel, Avustralya Açık'ta üçüncü turda

Avustralya Açık genç erkekler ana tablosunun ikinci tur maçında Çek rakibi Dalibor Svrcina'yı 6-2 ve 6-0'lık sonuçla mağlup eden Yankı Erel, Türkiye adına tarihi bir başarıya imza attı.

Melbourne Park'taki 20 numaralı kortta 53 dakika süren maçı rahat bir şekilde kazanan 17 yaşındaki tenisçi, Türkiye adına bir Grand Slam'in genç erkekler ana tablosunda üçüncü tur gören ilk isim oldu.

Erel bir sonraki turda, genç erkekler klasmanında dünya 1 numarası olan Rus Timofey Skatov ile karşılaşacak.

"Türkiye'yi üçüncü tura taşıdığım için çok mutluyum"

Karşılaşma sonrası AA muhabirine konuşan Yankı Erel, başarılı bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Rahat bir galibiyet elde ettiğini belirten Erel, "İyi bir mantaliteyle çıktım korta. Daha çok savaştım, daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Şimdi 1 numara ile oynuyorum, yarınki maçımda elimden gelen her şeyi yapacağım. Türkiye'yi üçüncü tura taşıdığım için çok mutluyum." dedi.

Yankı Erel, Grand Slam ana tablosunda ilk kez mücadele etmesinden dolayı ilk turda çok heyecanlandığını, ancak ikinci turda bu gerginliği üzerinden attığını ifade ederek, "Bugün bunu bilerek çıktım korta ve çok daha iyi oynadım. Sadece konsantre oldum, sadece topa motive oldum." diye konuştu.