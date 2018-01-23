T24 LogoT24 Logo
Spor

 Yankı Erel, Avustralya Açık'ta üçüncü turda

Çek rakibini mağlup eden 17 yaşındaki tenisçi, Türkiye adına bir Grand Slam'de genç erkekler ana tablosunun üçüncü turuna yükselen ilk isim olmayı başardı

23 Ocak 2018 15:04

Avustralya Açık genç erkekler ana tablosunun ikinci tur maçında Çek rakibi Dalibor Svrcina'yı 6-2 ve 6-0'lık sonuçla mağlup eden Yankı Erel, Türkiye adına tarihi bir başarıya imza attı.

Melbourne Park'taki 20 numaralı kortta 53 dakika süren maçı rahat bir şekilde kazanan 17 yaşındaki tenisçi, Türkiye adına bir Grand Slam'in genç erkekler ana tablosunda üçüncü tur gören ilk isim oldu.

Erel bir sonraki turda, genç erkekler klasmanında dünya 1 numarası olan Rus Timofey Skatov ile karşılaşacak.

"Türkiye'yi üçüncü tura taşıdığım için çok mutluyum" 

Karşılaşma sonrası AA muhabirine konuşan Yankı Erel, başarılı bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Rahat bir galibiyet elde ettiğini belirten Erel, "İyi bir mantaliteyle çıktım korta. Daha çok savaştım, daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Şimdi 1 numara ile oynuyorum, yarınki maçımda elimden gelen her şeyi yapacağım. Türkiye'yi üçüncü tura taşıdığım için çok mutluyum." dedi.

Yankı Erel, Grand Slam ana tablosunda ilk kez mücadele etmesinden dolayı ilk turda çok heyecanlandığını, ancak ikinci turda bu gerginliği üzerinden attığını ifade ederek, "Bugün bunu bilerek çıktım korta ve çok daha iyi oynadım. Sadece konsantre oldum, sadece topa motive oldum." diye konuştu.

 

 

ETİKETLER

Yankı ErelAvustralya açıküçüncügalibiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24