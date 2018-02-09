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Yankesiciler 92 bin lira parasını çaldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki bir bankadan 92 bin lira çeken Bekir İncekara (65), yankesicilerin kurbanı oldu

09 Şubat 2018 17:03

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki bir bankadan 92 bin lira çeken Bekir İncekara (65), yankesicilerin kurbanı oldu. Bir kişinin bilerek üstüne kustuğu İncekara\'nın, sözde yardıma gelerek üstünü temizleyen 2 kişi, çantasındaki parayı fark ettirmeden alıp kaçtı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi İstasyon Caddesi\'nde meydana geldi. Bekir İncekara, İstasyon Caddesi\'ndeki bir banka şubesinden 92 bin lira para çekip, dışarı çıktı. Caddede kaldırımda yürüyen ve işyerine doğru giden İncekara\'nın yanına yaklaşan bir kişi, bilerek üzerine kustuktan sonra uzaklaştı. Yankesicilik şebekesi üyesinin kusma eylemini gerçekleştirmesinin ardından suç ortağı olan diğer ikisi, temizleme bahanesiyle İncekara\'nın yanına yaklaştı. Bu kişiler, üzerini temizler gibi yaptıkları İncekara\'nın çantasındaki 92 bin lira parayı fark ettirmeden çalıp, gitti. Bir süre sonra parasının olmadığını gören İncekara, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bankanın ve diğer işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, 3 yankesiciyi belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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