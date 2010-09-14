-YANIT VE BEKELE ''AVRUPA'DA YILIN ATLETİ'' ADAYI ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Avrupa Atletizm Federasyonları Birliği (EAA), milli atletler Nevin Yanıt ve Alemitu Bekele Degfa'yı ''Avrupa'da Yılın Atleti'' adayları arasında gösterdi. Barcelona'daki Avrupa Şampiyonası'nda bayanlar 100 metre engellide 12.63'lük Türkiye rekoru derecesiyle altın madalya kazanan Nevin Yanıt ile Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede 8:46.50'lik ve Barcelona'da 5 bin metrede 14:52.20'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan Alemitu Bekele Degfa, EAA tarafından yılın en iyileri olarak gösterilen 18 atletin arasına girmeyi başardı. EAA, oylamaya katılmaya hak kazanan adayları, bu sezon düzenlenen Avrupa Şampiyonası, Dünya Salon Şampiyonası, Elmas Lig ve benzeri EAA onaylı resmi yarışlarda elde edilen dereceleri göz önünde bulundurarak belirledi. EAA'nın resmi internet sitesi ''european-athletics.org''da başlayan oylama, 27 Eylül'de sona erecek. Oylamaya medya mensupları ve atletizm otoritelerinin yanı sıra sporseverler de katılabilecek. Erkeklerde ve bayanlarda yılın atleti seçilen sporculara ödülleri, 16 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek törenle verilecek. Erkeklerde ve bayanlarda 18. kez verilecek ''Avrupa'da Yılın Atleti'' ödülünü, bugüne kadar sadece bir Türk sporcu alabilmişti. 1500 metrede Avrupa şampiyonu unvanına sahip milli atlet Süreyya Ayhan, 2002 yılında, bayanlarda Avrupa'da yılın atleti seçilmişti.