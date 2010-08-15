Yanıt: 'Sporu bırakmanın eşiğinden döndüm'

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Yanıt, ''Avrupa Şampiyonu olmadan önce, sporu bırakmayı düşündüm. Bu her sporcuda olan bir şey aslında. Sporcuların bir yere kadar geldikten sonra tıkanıp, 'yeter artık yapmayacağım, ne kadar yapsam da olmuyor' dediği zamanlar oluyor. Bu yıl bende de oldu. Ancak daha sonra yeniden motive olarak kendime geldim ve devamında Avrupa şampiyonluğu geldi. Artık sırada Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar var'' dedi.







Fenerbahçeli milli sporcu Yanıt altın madalyayı kazanmasından yaklaşık bir hafta sonra, tekrar idmana başladı. Ancak idmanlarını artık Mersin'de, adı verilen atletizm pistinde yapıyor.



Yarışmalarda sürekli yarı final koştuğunu belirten Yanıt, ''2006'da Göteborg'da Avrupa Şampiyonası'nda engele takıldım. Orada da final hedefliyordum. Engele takıldığım için yarışı bırakmak zorunda kaldım'' dedi.



2007'de iyi bir çıkış yakalayarak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu olduğunu anımsatan Yanıt, şöyle konuştu:

''Daha sonra Dünya Şampiyonasında yarı final yarıştım. Ancak 2010 yılı benim için önemliydi. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda iyi şeyler yapmak istiyordum. 2007'de hedefimi antrenörümle birlikte koymuştum. 23 Yaş altı Avrupa Şampiyonası olduktan sonra 2010 Avrupa Şampiyonasında altın madalya alırım diye kafamda belirlemiştim. Bir takım sakatlıklar yaşadım. Ancak sonunda altın madalyayı aldım.''



Alemitu Bekele, Elvan Abeylegesse ve Aslı Çakır ile Avrupa Şampiyonası'ndaki performansları nedeniyle Avrupa Takımı'na seçilmesinin mutluluğunu da yaşadığını ifade eden Yanıt, ''Türkiye adına Avrupa'yı temsil edeceğim bu yarışta benim için önem taşıyor. Çünkü önemli rakipler var. Amacım buradan da başarıyla dönmek'' diye konuştu.