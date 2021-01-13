Yanındaki kadın, Ümitcan Uygun'un ifadesini yalanladı: Uyuşturucuyu o getirdi ve beraber kullandık

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen' in ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun' un uyuşturucu madde kullandığına dair videoda yer alan Fadime Büşra G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Fadime Büşra G., Uygun'u yalanlayarak "Uyuşturucu maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık" dedi.

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, yanındaki iki kadın ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içirdiği görülen Fadime Büşra G., İzmir'de gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre Fadime Büşra G.'nin ifadesi de ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G., "Uyuşturucu maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık" diyerek Uygun'u suçladı.

Ümitcan Uygun ne demişti?

Uygun daha önce hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını, gündeme gelen videoyu kendisinin yayınlamadığını iddia etmişti.

Sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili olarak Uygun, şunları ileri sürmüştü:

"Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim 'metamfetamin' isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun?' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim.

Daha sonra videodaki esmer kadınla ilişkiye girdim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum."

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