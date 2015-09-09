Yanında öldürülen şehit babasını böyle uğurladı

Iğdır'da şehit düşen polis memurları İbrahim Derindere ve Yalçın Palıt ile Tunceli'de emeklilik dilekçesini verip, Adana'ya dönmek üzere çıktığı yolda PKK'lılar tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Kadri Özkara, düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Polis Kadri Özkara'nın teröristlerin saldırısında bedenini siper ettiği kızı Hatice, hastaneden erken taburcu olup babasının cenazesine katıldı.

Şehit İbrahim Derindere ile Yalçın Palıt'ın Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeleri Adana Valiliği bahçesinde getirildi. Hastaneden cenazelerin alınması sırasında İbrahim Derindere'nin eşi Şeyma, kucağındaki kızı 2 yaşındaki Hafsa ile gözyaşı döktü. Valilik bahçesindeki törene Vali Mustafa Büyük, Adana Ak Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, 6'ıncı Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Osman Erbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile şehityakınları katıldı. Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile Vali Mustafa Büyük birer konuşma yaptı. Törene katılan vatandaşlar ise sık sık 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

Astsubay oğlu üniforma ile katıldı

Emekli dilekçesini verdikten sonra Adana'ya gitmek üzere kızı 25 yaşındaki Hatice Özkara ile yola çıkan ve PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen özel hareket polisi Kadri Özkara'nın cenazesini, Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morgundan resmi elbiseli oğlu Hava Astsubay Üstçavuş Emre Özkara aldı. Elazığ'da resmi tören yapıldığı için Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özkara'nın naaşı emekliliğini geçirmek için Sarıçam İlçesi'nde yaptırdığı 3 katlı evine getirildi. Eşi Canan Özkara, astsubay oğlu, saldırıdan hafif yaralı kurtulan kızı Hatice, babalarına selam durdu. Ailesi ve yakınları Türk Bayrağına sarılı şehit naaşını görünce sinir krizi geçirdi. Burada bir süre bekletilen Özkara'nın cenazesi daha sonra Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit polis İbrahim Derindere'nin kızı Hafsa, babasının cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.