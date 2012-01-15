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Dünya

Yanılan sen olmadın LEFKOŞA (A.A)

15 Ocak 2012 19:40

-Yanılan sen olmadın LEFKOŞA (A.A) - 15.01.2012 - Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatı nedeniyle Denktaş'ın oğlu ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş'a taziyelerini iletti. KKTC'ye gelen Koşaner, Rauf Denktaş'ın çalışma ofisinde Serdar Denktaş'ı ziyaret etti. Koşaner, Serdar Denktaş'la görüşmesinin sonunda, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için açılan taziye defterini de imzaladı. Koşaner duygularını deftere şöyle aktardı: ''Aziz Türk Büyüğü; Asla yorulmamak üzere çıkmış olduğunuz yolun sonunda yanılan sen olmadın. Davaya olan inancınla, azminle, kararlılığınla Türk Dünyasına örnek oldun. Aziz hatıran ilelebet gönüllerde yaşayacaktır, mekanın cennet olsun.''

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