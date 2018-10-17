AKP Karayolları Kanunu'nda değişiklik öngören teklifi Meclis Başkanlığına 10 Ekim'de sundu. Emniyet şeridi ihlali yapanlara 1002 lira ceza verilecek. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Yeni Trafik Kanunu tasarısında, 20’nci maddeyi işaret ederek, kanunlara saygılı insanlar için bir iyi, bir de kötü haberinin olduğunu kaydetti. Özkök, 'Ben bunu şahsi meselem yaptım' diyerek emniyet şeridinden gitmeyi 'statü sanan resmi, gayriresmi magandaya' verilecek cezanın 1002 lira olarak belirlendiğini yazdı.

"Hırbo 1002 lirayı bastı mı, yola devam"

Yeni Trafik Kanunu tasarısını değerlendiren yazar Özkök, eski kanunda 'en sağ şerit' denildiğini bir eklemeyle ilk defa 'emniyet şeridi' ifadesinin kullanıldığını işaret ederek, kötü haberini ise şöyle özetledi: "En sağ şeridi kullanan magandaya verilecek ceza 1002 lira olarak belirlendi...Ne arabasını trafikten men, ne ehliyetine el koyma cezası var...Yani o hırbo 1002 lirayı bastı mı, yoluna devam edecek..."

"En sağ şeritte ne olacak yazayım"

1002 lira olarak belirlenenen cezanın caydırıcı olmayacağını vurgulayan Özkök, "Bildiğimiz, tanıdığımız emniyet şeridi magandasının kafasında sinek vızıltısından ibaret kalacak...O şeritten gitmeyi hak ve gurur sayan rütbeli, rütbesiz memur, yakasına TBMM rozeti takan milletvekili o şeridi pervasızca kullanmaya devam edecek...Arabasının tepesine koyduğu yanardöner kırmızı ışıkla, polis araçları, ambulans ve itfaiyecilerin kullanabileceği sirenleri kullanan maganda da onları görüp cesaretlenecek..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Yani o magandayı 1002 liracık mı caydıracak" başlığıyla (17 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz