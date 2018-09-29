Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmeliği oy çokluğuyla kabul etti. Açık olmayan ve muğlak ifadelerle yazıldığı eleştirileri olan yönetmeliğin ardından uzmanlar tarafından "Türkiye, Netflix'i yasaklayan ilk ülke olabilir" yorumları yapıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Netflix'e yönelik RTÜK'e şöyle seslendi: Yani demem o ki RTÜK! Dokunma yanarsın"

Ahmet Hakan'ın RTÜK’ün yeni yönetmeliğine ilişkin yapılan yorumları değerlendirdiği yazısı şu şekilde:

"Dokunma Yanarsın

RTÜK’ün aldığı bir kararı yorumlayan uzmanlar şöyle diyorlarmış:

“Türkiye Netflix’in ilk engellendiği ülke olabilir”.

Çevremde Netflix dizilerine meftun öyle tipler var ki...

Böyle bir gelişme karşısında üzerlerine benzin döküp kendilerini yakabilirler.

Yani demem o ki RTÜK!

Dokunma yanarsın."

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