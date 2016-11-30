Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında

Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel kız öğrenci yurdunda çıkan ve 12 çocuğun yaşamını yitirdiği yangınla ilgili, Yurt Müdürü Cumali Genç dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yangınla ilgili soruşturma çerçevesinde "yurt müdürü, 3 eğitmen ve 2 hizmetlinin gözaltına alındığını" belirtti.

Doğan Haber Ajansı (DHA), ilçe yakınlarındaki Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yangının çıkış nedeni ile ilgili "adli, idari ve teknik olmak üzere 3 koldan soruşturma başlattığını" bildirdi.

DHA, yangının ardından 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını aktardı. Haberde, şüphelilerden üçünün kurtarma çalışmaları sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerin tedavilerinin ardından gözaltına alınacakları ifade edildi.

DHA'nın haberine göre, yangınla ilgisi olduğu düşünülen sorumlular hakkında "taksirle ölüme sebebiyet" vermek suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Salı akşamı Aladağ ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 çocuğun öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "İlk çalışmalarımıza göre elektrik kontağından olduğu söylendi" diye konuşmuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, öğrencilerin 11-14 yaşları arasındaki ortaokul öğrencileri olduğunu söylemişti.

Hüseyin Sözlü'nün "Yangın merdiveninin kapısı içeriden kilitliymiş. Çocuklar çıkmayı başaramamış" açıklaması tepki yaratmıştı.