Yangının nedeni sır kaldı

Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki yangında hayatını kaybeden 9 kişi, ölümlerinin birinci yılında Gaziantep'teki mezarları başında anıldı. 9 Türk için Almanya'da da anma töreni düzenlendi.



Gaziantep Asri Mezarlık'ta yan yana defnedilen akrabalarının mezarını sabah saatlerinde ziyaret eden aileler, mezarları çiçeklerle süsledi, ölen yakınları için dua etti.



Mezarlığa gelerek dua okuyan ve aileleri sakinleştirmeye çalışan din görevlisi, yangında hayatını kaybedenlerin şehitlik mertebesine eriştiğini söyledi.



Yakınları, Almanya'da hayatını kaybeden Medine Kaplan'ın Türkiye'ye gelmeyi ve oğlunu evlendirmeyi düşündüğünü ancak Gaziantep'e cenazesinin geldiğini belirtti.



Medine Kaplan'ın hacca da gitmeyi düşündüğünü ifade eden yakınları, Kaplan'ın Almanya'daki ailesini her zaman koruyup kolladığını, onlara hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.



Olayın acısını halen yaşadıklarını belirterek, ölen yakınlarına özlemlerini dile getiren aileler, ağıt yakarak gözyaşı döktü, yakınlarının mezar taşlarını öptü.



Medine Kaplan'ın yakınları, yangın olayının çok çabuk şekilde, yeterince soruşturulmadan kapatıldığını ve kendilerine olayla ilgili hiçbir açıklama yapılmadığını savunarak, davanın yeniden açılması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerden yardım istedi.



"Dink cinayeti kadar ilgi gösterilmedi"



Almanya'daki yangın olayına Hrant Dink cinayeti kadar ilgi gösterilmediğini iddia eden aileler, konuya daha duyarlı yaklaşılmasını istedi.



Almanya'daki yangında kızını ve torunlarını kaybeden Hannan Çalar ise yakınlarının acısının içlerinden çıkmadığını belirterek, yangının nasıl ve kimler tarafından çıkarıldığının belirlenmesini istedi.



Bunun acılarını biraz olsun dindireceğini ifade eden Çalar, "Olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Ölen yakınlarımızın acısı bir yana olayın aydınlatılmaması bizi daha çok üzüyor" dedi.



'Faillerin bulunmaması üzücü'



Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Olaf Scholz'un davetlisi olarak iki günlük resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin'de temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkevi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Bakan Çelik, Ludwigshaven yangını ile ilgili olarak, “Faillerinin bulunmaması ve dosyanın netice alıcı bir noktaya gelmemesi hepimizi üzmektedir. Umarız tarih bir kez daha tekerrür etmez. Ama Alman hükümetinin gereğini yaptığını da düşünüyorum. Çünkü bu konunun hiçbir hükümet tarafından rastgele ele alınacak bir konu olmadığı inancındayız. Ama dosya gelişebilecek yeni deliller karşısında her zaman açık kalmalıdır" dedi.



Alman Bakan Böhmer: Olay Almanlar ve Türkleri yakınlaştırdı



Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer de, Ludwigshafen kentinde geçen yıl meydana gelen ve 9 Türkün hayatını kaybettiği yangın faciasının, Almanları ve Türkleri birbirine daha da yakınlaştırdığını belirtti.



Böhmer, facianın birinci yıldönümü dolayısıyla Bild gazetesinde yayımlanan açık mektubunda, yangın sırasında meydana gelenlerin hala belleklerden silinmediğini, itfaiye ve polisin kendi hayatlarını tehlikeye atarak yanan binadan insanları kurtarmaya çalıştığını ifade ederek, "Ludwigshafen olayı, başlangıçtaki endişelerimizin aksine bizleri küçük ve büyük jestlerle bir birimize daha da yakınlaştırdı" ifadesini kullandı.



Binlerce Alman ve Türkün birbirini teselli ettiğini, yangında aile fertlerini kaybeden Kaplan ailesine büyük yardımların ulaştığını, bu şekilde anlayış ve güven tazelediklerini kaydeden Böhmer, ancak günümüzde Almanlarla yabancıların birlikte yaşamasında hala sorunlar bulunduğunu, göçmen ailelerin topluma uyum sağlamalarının uzun bir süreç olduğunu belirtti.

Böhmer, "Ludwigshafen'den edindiğimiz tecrübe, uyumun özellikle zor zamanlarda karşılıklı anlayış ve güvene ihtiyaç duyduğudur" dedi.



Almanya’da da anma töreni düzenlendi



"Das Haus" adı verilen binada düzenlenen törene Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey de katıldı.

Ludwigshafen Belediye Başkanı Eva Lohse, yangın faciasını hala unutmadıklarını, yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaştıklarını söyledi.

Lohse'nin konuşmasının ardından Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun mesajı okundu.



Savcılık aşırı sağ izi bulamadı



Almanya'nın Ludwigshafen kentindeki apartmanda 3 Şubat 2008'de çıkan yangında Medine Kaplan (48), torunu İlyas Çalar, Hülya Kaplan (31), kızları Karanfil (4) ve Dilara Kaplan (11), Döne Kaplan (21) ile çocukları Kamil (3) ve Kenan Kaplan (2) ve Belma Özkaplı (22) ölmüştü. Bu kişilerin cenazeleri Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Savcılık, olayın ardından başlattığı soruşturmayı yangının aşırı sağcıların saldırısı olduğu yönünde ipucu bulunmadığı ve yangının kendiliğinden çıktığı yönünde açıklama yaparak sonlandırmıştı.



Yangının çıkış nedeni sır kaldı



Geçen yıl Ludwigshafen kentinde çıkan yangında ölen 9 Türk'le ilgili soruşturma dosyası kapatıldı. Alman yetkililer, yangına kundaklamanın ya da teknik arızanın neden olmadığını açıkladı. Yangın neden çıktı? Sorusu hâlâ yanıt bulamadı.