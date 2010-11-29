T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, tarihi Haydarpaşa Garı'ndaki yagınla ilgili olarak, 'Yangının nedeni izolasyon çalışması olabilir' dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Haydarpaşa Garı'ndaki yangının çıkış nedeniyle ilgili ilk tahminlerinin, ''Çatıda yapılan izolasyon çalışmasından kaynaklandığı'' yönünde olduğunu belirterek, ''Çünkü bu çalışmalar yapılırken binanın çatı kısımlarına yanıcı maddeler döşenmiş. Ama kesin yangın sebebi savcılık tarafından görevlendirilecek bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucu ortaya çıkacak'' dedi. Karahan, yangının soğutma çalışmalarının tamamlandığını ve itfaiye ekiplerinin gruplarına döndüğünü belirtti.



Ali Karahan, ''Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak ilk tahminlerimiz, çatıda bir süredir yapılan izolasyon çalışmasından kaynaklandığı yönünde. Çünkü bu çalışmalar yapılırken binanın çatı kısımlarına yanıcı maddeler döşenmiş. Ama kesin yangın sebebi savcılık tarafından görevlendirilecek bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucu ortaya çıkacak. Biz şu aşamadan itibaren konuyu savcılığa teslim ettik. Kesin sebebi bekleyip göreceğiz'' şeklinde konuştu.





2 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ



Yangın nedeniyle 2 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, ana hat trenleriyle yolculuk yapacak vatandaşların TCDD'ye ait minibüslerle seferlerin yapılacağı Söğütlüçeşme Tren İstasyonu'na gönderilmesine başlandı. Haydarpaşa Gar Müdürü Orhan Tatar, Haydarpaşa Garı'nda seferlerin normale dönmesi için çalışmaların gece boyunca süreceğini belirtti. Tatar, ''Öncelikle ana hattaki 4 ekspresi harekete geçireceğiz. Diğer seferler için çalışmalarımız yarın da sürecek. Şu an elektrikler henüz gelmedi. Bu konuda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çalışmalarımız kesintisiz sürecek. Banliyö ve Adapazarı seferleri için de yarını bekliyoruz. Çünkü bu seferlerin bugüne yetişeceğini düşünmüyorum'' şeklinde konuştu.





'YANGIN ONARIM YAPILAN YERDE ÇIKTIYSA KAÇAK ÇALIŞMA VAR DEMEKTİR'



Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de Haydarpaşa Tren Garı'nda belediyenin denetiminde bir onarım olmadığını belirterek, ''Eğer yangın onarım yapılan yerde çıktıysa kaçak çalışma var demektir'' dedi. Öztürk gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi binaları onarmak için her ilçede KUDEP adı verilen birimler olduğunu, bu birimlerin onarım ruhsatı verdiğini ve yapılan çalışmaları denetlediğini belirterek, ''Burasıyla ilgili belediyemiz tarafından verilmiş bir onarım ruhsatı söz konusu değil. Başvuru var. Tabiat ve Kültür Varlıkları Kurulundan onay alınmış. Daha sonra ödenek yokluğundan bizden ruhsat alınmamış. Belediyenin denetiminde yapılan bir onarım yok. Eğer yangın onarım yapılan yerde çıktıysa kaçak bir çalışma var demektir'' diye konuştu. Yangının ardından olay yerine gelerek, inceleme yapan CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek de, Haydarpaşa Garı'nın herkeste bir anısı bulunduğunu belirterek, ''Ama bende ayrı bir anısı var. Deniz Gezmiş filmini 2 ay burada çektik. Garın içini çok iyi bilirim'' dedi.





