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Yangını söndürmek isterken dumandan zehirlenerek öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 62 yaşındaki Hüseyin Doğan, evinin mutfağında çıkan yangını söndürmek isterken dumandan zehirlenerek öldü

30 Kasım 2017 14:20

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 62 yaşındaki Hüseyin Doğan, evinin mutfağında çıkan yangını söndürmek isterken dumandan zehirlenerek öldü.
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. 57 yaşındaki Nursel Doğan, patlıcan kızartmak için ocağı tavada yağ koyup yatak odasındaki eşi Hüseyin Doğan\'ın yanına gitti. Bir süre sonra dönen kadın, mutfağın alev aldığını gördü. Nursel Doğan çığlık atıp yardım istedi. Yerinden kalkan Hüseyin Doğan da yangını söndürmeye çalıştı. Eline aldığı battaniyeyle alevlere müdahale eden Doğan, çıkan dumandan zehirlendi. Ambulanslar özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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