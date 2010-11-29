T24 LogoT24 Logo
Gündem

YANGINI BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEYECEK İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2010 13:26

-YANGINI BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEYECEK İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Haydarpaşa Tren Garı'ndaki yangına ilişkin, inşaat mühendisi öğretim görevlisi, elektrik mühendisi ve yangın uzmanından oluşan 3 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Ayrıntılı bilirkişi raporunun ardından yangında ihmali bulunanlar hakkında dava açılabilecek. Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Haydarpaşa Tren Garı'nın çatısında dün saat 15.30'da çıkan yangınla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Savcısı Selahattin Aydoğdu tarafından yürütülüyor. Soruşturma çerçevesinde, inşaat mühendisi olan bir öğretim görevlisi, bir elektrik mühendisi ve bir yangın uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi heyeti bugün, Cumhuriyet Savcısı Aydoğdu ile olay yerinde incelemelerde bulunacak. Bilirkişinin ayrıntılı raporunun ardından da soruşturmaya yön verilerek, yangının çıkışına ilişkin kusuru bulananlar hakkında dava açılabilecek. Bu arada, yangının çatısındaki tadilat işinde çalışan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 2 işçinin yanı sıra, başkalarının da ifadelerine başvurulduğu ve serbest bırakıldıkları öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24