-YANGINI BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEYECEK İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Haydarpaşa Tren Garı'ndaki yangına ilişkin, inşaat mühendisi öğretim görevlisi, elektrik mühendisi ve yangın uzmanından oluşan 3 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Ayrıntılı bilirkişi raporunun ardından yangında ihmali bulunanlar hakkında dava açılabilecek. Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, Haydarpaşa Tren Garı'nın çatısında dün saat 15.30'da çıkan yangınla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Savcısı Selahattin Aydoğdu tarafından yürütülüyor. Soruşturma çerçevesinde, inşaat mühendisi olan bir öğretim görevlisi, bir elektrik mühendisi ve bir yangın uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Bilirkişi heyeti bugün, Cumhuriyet Savcısı Aydoğdu ile olay yerinde incelemelerde bulunacak. Bilirkişinin ayrıntılı raporunun ardından da soruşturmaya yön verilerek, yangının çıkışına ilişkin kusuru bulananlar hakkında dava açılabilecek. Bu arada, yangının çatısındaki tadilat işinde çalışan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 2 işçinin yanı sıra, başkalarının da ifadelerine başvurulduğu ve serbest bırakıldıkları öğrenildi.