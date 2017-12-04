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Yangından sonra kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Bürme köyünde, evlerinde çıkan yangının ardından ortadan kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin 4 ferdini bulmak için aramalar, çevredeki ormanlık bölgede sürüyor

04 Aralık 2017 21:15

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Bürme köyünde, evlerinde çıkan yangının ardından ortadan kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'nin 4 ferdini bulmak için aramalar, çevredeki ormanlık bölgede sürüyor.
Bürme köyüne bağlı Kuzören Mahallesi\'nde iki evde, geçen hafta çarşamba günü sabaha karşı çıkan yangın, evlerin köyün dışında olması nedeniyle akşam saatlerinde fark edilebildi. Yangında, kimsenin oturmadığı Ahmet Çataloğlu ile 5 kişinin oturduğu Fazlı Çataloğlu\'na ait evler kül oldu. Yanan evin enkazında yapılan aramalarda, torun Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. Aileden Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin ve gelini Şengül Çataloğlu ile ilgili ise herhangi bir ize rastlanmadı. Evin enkazında yapılan aramaların sonlandırılmasının ardından, çevredeki ormanlık bölgede arama çalışmaları bugün de devam etti. Jandarma ve AFAD ekiplerinin, özel eğitimli köpeklerle yaptıkları aramalarda 4 kişiye ait bir iz bulunamadı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, olayla ilgili gözaltının bulunmadığını, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü kaydetti.

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