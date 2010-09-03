-YANGINDAN MERDİVEN SEPETİ İLE KURTULDULAR ANTALYA (A.A) - 03.09.2010 - Antalya'da bir apartman dairesinde başlayan ve üç daireye sıçrayan yangında bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdiven sepetine alınarak kurtarıldı. Güvenlik mahallesi 271. sokaktaki bir apartmanın birinci katında oturan Bahadır - Adile Yalçın çiftinin mutfağındaki buzdolabında yangın çıktı. Alevler, mutfağı ve balkonu sardıktan sonra üst kattaki Birol Yalçın'ın dairesine ve buradan da bir üst kattaki Fazilet Coşkun'un dairesine sıçradı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının sıçradığı ikinci katta oturan ve uyudukları bildirilen Birol Yalçın, eşi ve çocuklarını uyandırdı ve kurulan merdivenin sepetiyle aile kurtarıldı. Üç katlı apartmanın diğer dairelerinde oturanlar dışarı çıkarılırken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Üç itfaiye aracı ve 12 itfaiye erinin katıldığı yangın söndürme çalışmaları yaklaşık bir saat sürdü. Polis, hasar tespit çalışmalarına başladı.