T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yangından kurtulmak için 5. kattan atladılar

Rusya'da beş katlı bir binada çıkan yangında, bir ailenin pencereden atlayarak kurtulduğu anlar kameralara yansıdı

26 Mayıs 2016 20:41

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Strunino kasabasında yaşanan olayda, dumanlar içindeki dairenin balkonuna çıkan aile bireylerinin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Aile bireylerinden aşağı atlamalarını isteyen yaklaşık komşular, "Biz sizi tutacağız" demelerinin ardından Vitali isimli aile reisi olduğu öğrenilen kişi, önce Zhenyu isimli bebeklerini aşağı gönderdi. Ardından diğer çocuğunu yollayan çaresiz baba, sonra da eşi Elena'nın aşağı atlamasını istedi.

Aile reisi, son olarak da kendi atladı ve yardımsever komşularının da yardımıyla ailesinin hayatını kurtarmış oldu.

Yangının neden çıktığı halen bilinmiyor. Rus basının konuşan Rus anne, "Binadaki her yeri kara duman kaplamıştı. Boğulmak üzereydik. 11 aylık bebeğimin kalp rahatsızlığı var. Hepimiz balkona çıktık. Ardından kocam, 'Atlayacağız. Yoksa kurtulma şansımız yok' dedi" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

rusyayangınapartman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24