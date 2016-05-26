Yangından kurtulmak için 5. kattan atladılar

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Strunino kasabasında yaşanan olayda, dumanlar içindeki dairenin balkonuna çıkan aile bireylerinin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Aile bireylerinden aşağı atlamalarını isteyen yaklaşık komşular, "Biz sizi tutacağız" demelerinin ardından Vitali isimli aile reisi olduğu öğrenilen kişi, önce Zhenyu isimli bebeklerini aşağı gönderdi. Ardından diğer çocuğunu yollayan çaresiz baba, sonra da eşi Elena'nın aşağı atlamasını istedi.

Aile reisi, son olarak da kendi atladı ve yardımsever komşularının da yardımıyla ailesinin hayatını kurtarmış oldu.

Yangının neden çıktığı halen bilinmiyor. Rus basının konuşan Rus anne, "Binadaki her yeri kara duman kaplamıştı. Boğulmak üzereydik. 11 aylık bebeğimin kalp rahatsızlığı var. Hepimiz balkona çıktık. Ardından kocam, 'Atlayacağız. Yoksa kurtulma şansımız yok' dedi" ifadesini kullandı.