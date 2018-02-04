Yangından kurtardığı kedisine sarılıp ağlamıştı; işte Ali Dede'nin hayat hikâyesi

Bolu'da sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Ali Meşe, "Ev yanmaya başladı. Kafamı çevirdim, kedi (Sarıkız) can havliyle perdeye doğru zıplıyordu. Onu tuttum ve dışarı çıkmanın yolunu aradım. Çıktım ama sadece kedimi alabildim” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bolu Mudurnu'daki evinde sobayı benzinle tutuşmaya çalışırken evi yanan 83 yaşındaki Ali Dede, yaşadığı anları Habertürk'ten Serdar Yazıcı'ya anlattı. Çocukluğundan beri yoksul bir hayat yaşadığını anlatan Ali Dede, "Çelik-çomak oynamayı çok severdim ama çalışmaktan vakit kalmazdı. Evlerde hizmetçilik yaptım. Çobanlık yaptım. Yerim yurdum yoktu. Gençliğimde anam kömür yakardı, babam 33 kilometre yürüyerek Mudurnu’ya gidip demircilere satardı...” ifadesini kullandı.

Evi yandığı esnada hayatını kurtarmak istediği kedisi Sarıkız'ın hikayesini Serdar Yazıcı şöyle anlatıyor:

"Ali Meşe’nin evine sarı ve siyah renklerde 2 kedi geliyormuş. Can yoldaşı belleyip her gün beslediği kedilerden siyah olanı bir gün gitmiş, geri dönmemiş. Sarıkız adını verdiği diğeriyse onu hiç yalnız bırakmamış. Ali dede, kendisini yalnızlıktan kurtaran Sarıkız’a vefalı. Bunu da evi yanarken kedisine sarılarak gösterdi. O da yangından ilk, kendisini bırakıp gitmeyen kedisini kurtardı. Hastanedeyken onu çok özledi. Biz ziyarete gittiğimizde de uzun süre sonra ilk kez kavuşmuşlardı."

Bu haber Habertürk'te yayınlanmıştır.