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 (yangından alev görüntüler)  TUZLA'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDA TANKER YANDI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA Tuzla'da bir akaryakıt istasyonundaki tankerde yangın çıktı

01 Kasım 2017 17:08

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA
Tuzla\'da bir akaryakıt istasyonundaki tankerde yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda söndürüldü.  Söndürme çalışmaları esnasında hafif yaralanan 2 itfaiyeci ve bir işyeri çalışanı tedavi altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan tanker
-Yaralı itfaiyeci
-Söndürme çalışmaları
-Detaylar

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