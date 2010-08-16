-YANGINDAN 10 AYLIK BEBEK KURTARILDI MERSİN (A.A) - 16.08.2010 - Mersin'de yangın çıkan apartman dairesinde mahsur kalan, aralarında 10 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Binanın girişindeki yoğun duman nedeniyle Mehmet ve eşi Handan Erol ile torunları 10 aylık Güneş Ertunç mahsur kaldı. Alevlerin büyümesi üzerine evdekiler dairenin diğer tarafındaki balkona sığınarak kurtarılmayı bekledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ilk gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yanan dairenin karşısındaki apartmana çıkarak mahsur kalanlara yardım etmek için itfaiye ekiplerini yönlendirdi. Merdivenli itfaiye aracının gecikmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar sürerken yoldan geçen, adını açıklamayan, asker olduğu öğrenilen kişi, itfaiye ekiplerinden aldığı el feneriyle binanın 4'üncü katında mahsur kalan 10 aylık Güneş Ertunç'u daireden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen bebeğe olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Teyzesi olduğu belirtilen kadın, bebeğe sarılarak gözyaşı döktü. Bebeğin annesinin şehir dışında olduğu öğrenildi. Daha sonra, mahsur kalan Mehmet ve Handan Erol çifti de daireden çıkarılarak özel hastanede tedavi altına alındı. Yangında apartman dairesinin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yetkililer, biri bebek 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, yangının nedeninin araştırıldığını bildirdi.