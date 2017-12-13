T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yangında yaralanan babasının öldüğünü öğrenince bayıldı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da 1 kişinin öldüğü ahşap ev yangınında vücudunda yanıklar oluşan Ali Susuz (38), 25 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamı yitirdi

13 Aralık 2017 18:28

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da 1 kişinin öldüğü ahşap ev yangınında vücudunda yanıklar oluşan Ali Susuz (38), 25 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşamı yitirdi.
18 Kasım tarihinde Afyonkarahisar\'da meydana gelen olayda, ahşap evin yanması sonucu Beytullah Korkmaz yanarak yaşamını yitirirken, vücudunda yanıklar oluşan Ali Susuz ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ali Susuz buradan yanık ünitesinin bulunduğu Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Ali Susuz bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Babasının öldüğünü öğrenen Osman Susuz büyük üzüntü yaşarken, morgun önünde baygınlık geçirdi. Osman Susuz acil servise kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Ali Susuz\'un cenazesi memleketine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIKÖRFEZKocaeli DHA AFYONKARAHİSARAli SusuzKocaeli Derince EğitimAraştırma HastanesiKasımAfyonkarahisarBeytullah KorkmazAfyonkarahisar Devlet HastanesiBabasınınOsman SusuzYapılanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24