Yangında üzerine kolon devrilen ev sahibi yanarak öldü

Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuyucak İlçesi\'ndeki bir evde çıkan yangında 58 yaşındaki Ünal Kirpiksiz yanarak yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Alafçı Sokak\'taki evde henüz belirlenemeyen bir nedenden çıktı. Evin yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen evde tek başına yaşadığı öğrenilen Ünal Kirpiksiz, iddiaya göre yangın sırasında üzerine devrilen kolonların altında kaldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kirpiksiz\'in yanarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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