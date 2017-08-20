Yangında sabotaj olasılığı meclis gündemine taşındı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- CHP Balıkesir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Sözcüsü Mehmet Tüm, Ayvalık\'ta Hakkıbey Yarımadası\'nda Şeytan Sofrası\'nın hemen altında çıkan yangında sabotaj ihtimalini Meclis gündemine taşıdı.

Ayvalık\'ın Hakkıbey Yarımadası\'nda 17 Ağustos Perşembe günü öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni hala netlik kazanmadı. 5 hektarlık çamlık ve zeytinlik alanın küle dönüştüren, Türkiye\'nin en büyük tabiat parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı\'nın doğal güzelliğini bozan yangındaki sabotaj olasılığı CHP Balıkesir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Sözcüsü Mehmet Tüm tarafından TBMM\'ye taşındı. Son günlerde Balıkesir\'de en turistik ormanlarda yangın çıktığına dikkat çeken CHP\'li Tüm, Ayvalık\'ta da sabotaj olasılığının yüksek olduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

\"Son 1 aydır Balıkesir\'in en güzel ormanlarında yangınlar olmaya başladı. 9 Ağustos tarihinde dünyanın en önemli oksijen merkezlerinden Kaz Dağları\'nda dört farklı noktada yangın çıktı ve 1 kişi kundaklama şüphesiyle tutuklandı. Şimdi de Ayvalık Şeytan Sofrası\'nda yangın çıktı ve ekiplerin çabasıyla 3 saat içinde kontrol altına alındı. Ayvalık\'taki yangın alanı, tabiat parkın en güzel yerlerinden biri ve doğal SİT alanıdır. Bölgenin normalde sıkı denetim altında olması lazım. Orada herkes elini- kolunu sallayarak parka giremez, ateşle piknik yapamaz, bitkiler toplayamaz, hayvan otlatamaz. Ama nedense denetim eksikliğinden midir bilinmez, bir yangın çıkıyor ve 5 hektarlık alan kül oluyor. Yangınlar nedense hep turistik bölgelerde çıkıyor ve ormanları hep ‘parsel parsel\' yakıyor. Ayvalık\'ta yanan bölgeye tatil köyü veya otel inşaatı yapılacağına dair kamuoyunda ciddi şüpheler var. Ayvalık\'a yönelik eğer birilerinin böyle bir planı varsa orada bunu yapamayacaklarını çok iyi bilsinler. Rant talan ekonomisine asla geçit vermeyeceğiz.\"

\"AYVALIK\'TA YANGINDAN TAHRİP OLAN BÖLGE YAPILAŞMAYA AÇILACAK MIDIR?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'na yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, CHP\'li Tüm şu sorulara yer verdi:

\"Giriş ve çıkışları Orman Müdürlükleri tarafından denetim altında olan, ateşle piknik yapmanın yasak olduğu Ayvalık Adaları Tabiat Parkı\'nda çıkan yangının sebebi nedir? Ayvalık Tabiat Parklarını koruması gereken Milli Parklar Müdürlüğü\'nün Burhaniye\'de olduğu iddiası doğru mudur? Ayvalık\'ta yangından tahrip olan bölgenin yapılaşmaya açılması söz konusu mudur? Bölge doğal hayatın tekrar oluşturulması adına yeniden ağaçlandırılacak mıdır? İktidarınız döneminde kundaklama ve sabotaj nedeniyle çıkan yangın sayısı kaçtır? İktidarınız döneminde kundaklama ve sabotaj nedeniyle çıkan yangın sayısı kaçtır? Bu yangınlar sonucu kaç kişi hakkında cezai işlem başlatılmıştır? İktidarınız döneminde yangın sonrası imara açılan ormanlık alan sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı yangın öncesi doğal SİT alanı olarak belirlenmiştir? İktidarınız döneminde insan kaynaklı çıkan yangınlarda kaç hektarlık ormanlık alan yok olmuştur?\"

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