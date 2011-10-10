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Yangında ölen 7 kişi dumandan zehirlenmiş İSTANBUL (A.A)

10 Ekim 2011 20:54

-Yangında ölen 7 kişi dumandan zehirlenmiş İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - Sultangazi'deki gecekondu yangınında hayatını kaybeden 7 kişinin, dumandan zehirlenerek öldükleri belirlendi.  Adli Tıp Kurumu'ndan alınan bilgiye göre, otopsi işlemleri tamamlanan 7 kişinin, yangın öncesinde canlı oldukları, olayda dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı. Ölenlerde haricen ateşli silah yarası, delici kesici alet yarası ve travmatik bulgunun tespit edilmediği otopside, 7 kişiden, yakınları olmadığı için kimlik tespitinde kullanılmak üzere DNA örnekleri alındı. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin vücut bütünlüklerinin tam olduğu ve organ eksikliklerinin bulunmadığı belirlendi.  Otopsi sırasında cesetlerden alınan numunelerin kimyasal, biyolojik ve histopatolojik tetkikler sonucu, kesin ölüm nedenine ilişkin raporun 1-2 ay içinde hazırlanarak Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.

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