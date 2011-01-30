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YANGINDA ÖLEN 4 KİŞİNİN CESETLERİ ÇIKARILDI SİVAS (A.A)

30 Ocak 2011 15:25

-YANGINDA ÖLEN 4 KİŞİNİN CESETLERİ ÇIKARILDI SİVAS (A.A) - 30.01.2011 - Sivas'ın Divriği ilçesinde ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cesetleri enkazdan çıkarıldı.  Evin dar bir çıkmaz sokakta bulunması nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşayan itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinden sonra sabah saatlerinde enkazı kaldırarak İsmail Kırkayak, imam nikahıyla yaşadığı Gülüzar Özdemir ve çocukları Kerem (12) ile Erdem Özdemir'in (9) cesetlerini çıkardı.  Gülüzar Özdemir'in çocukları Kerem ve Erdem'e sarılmış olarak bulunduğu öğrenildi. Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sivas'a gönderildi. Bu arada, anne Gülüzar Özdemir'in İsmail Kırkayak ile resmi nikahsız yaşadığı için çiftin çocukları olan Kerem ve Erdem'in annelerinin soyadını taşıdığı kaydedildi. Özdemir kardeşlerin Divriği Atatürk Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nda öğrenim gördükleri, okullarının tatil olmasının ardından evlerine geldikleri öğrenildi. Divriği Kaymakamı Salih Ayhan, olaydan üzüntü duyduğunu belirtti. Bölgenin sit alanı olması nedeniyle dar sokaklara müdahale edemediklerini ifade eden Ayhan, ''Bu konuda çalışma yapılabilir. Daha önce de bir kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti. Çok üzgünüz'' dedi. Yangının büyük ihtimalle sobadan çıkmış olabileceğini belirten Kaymakam Ayhan, genelde ahşap evlerde elektrik kaçağı sorunu yaşandığını, yangında bu ihtimali de göz önünde bulundurduklarını bildirdi. Yangını itfaiyeye haber veren Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası güvenlik görevlisi Abdullah Öz, tarihi caminin yüksekte olması nedeniyle ilçeyi genel olarak gördüğünü söyledi. Öz, saat 02.00 sıralarında evden dumanlar yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdiğini kaydetti.

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