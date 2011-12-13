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Yangında ölen 4 kişi toprağa verildi GEMLİK (A.A)

13 Aralık 2011 16:03

-Yangında ölen 4 kişi toprağa verildi GEMLİK (A.A) - 13.12.2011 - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir apartmanın 3. katında çıkan yangında hayatını kaybeden 2'si çocuk 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi. Bursa Adli Tıp Kurumundan alınan Şahdavut Ergüven (58), eşi Erihan (30) ile çocukları Selçuk (3) ve Seçkin'in (2) cenazeleri, Gemlik Çarşı Camisi'ne getirildi.  Törene, Ergüven ailesinin yakınları ile Gemlik Belediye Başkan Vekili Refik Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.    Cenazeler, kılınan namazın ardından Gemlik Halk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kayhan Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Şahdavut Ergüven (58), eşi Erihan ve çocukları Selçuk (3) ile Seçkin Ergüven (2) yaşamını yitirmişti.  Ergüven ailesinin yaklaşık 3 ay önce Mardin'den geldikleri bildirilmişti.

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