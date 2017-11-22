Yangında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da evin mutfak bölümünde çıkan yangında mahsur kalan 13 yaşındaki Betül Arıcı, itfaiye ekiplerinin evin kapısını kırarak içeri girmesi ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen Arıcı, hastaneye kaldırılırken alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gevher Hatun Mahallesi 1782 sokaktaki 5 katlı binanın 3\'üncü katında meydana geldi. Apartman sakinleri 3\'üncü kattaki evden dumanların yükseldiğini fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen itfaiye, içerinden yardım isteyen bir kişinin sesini duydu. Bunun üzerine kapıyı kırıp içeri giren itfaiye, dumandan etkilenen Betül Arıcı\'yı kurtardı. Arıcı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Evin mutfak bölümünde çıkan küçük çaplı yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



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