Yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da iki katlı bir binanın alt katında çıkan yangında çıktıkları çatıda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye erlerinin uzattığı merdivenle kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70105 Sokak\'ta iki katlı bir binanın alt katında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, binada yaşayan Ali Diktürk (80), kızı ve torunları, çatıya çıkarak yardım istedi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, çatıya uzattığı merdiven ile mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. İtfaiye erlerinin çalışmasını korkulu gözlerle izleyen mahalle sakinleri, bir yandan da yangından kurtarılan yaşlı ev sahibini ve kızını teselli etmeye çalıştı. Evde zarara neden olan yangın, diğer evlere sıçramadan itfaiye erlerince söndürüldü. 4 kişiye çağırılan ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI