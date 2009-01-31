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Dünya

Yangında 'kilitli kapı' faciası: 25 ölü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de önceki gün bir süpermarkette çıkan yangında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

31 Ocak 2009 02:00

Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki gün önce bir süpermarkette çıkan yangında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi. Görgü tanıkları, olay sırasında kapılar kilitli olduğu için içeride sıkışıp kalan müşterilerin yanarak can verdiğini iddia ediyor

Kurtarma görevlilerinin, Kenya'nın önde gelen bir süpermarketler zincirinde üç gün önce çıkan yangının enkazından 3 yanmış ceset daha çıkardıkları bildirildi. Şimdiye kadar enkazdan 24 ceset çıkarıldığı, yangından kaçmak için üst kattan atlayan bir kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

Tanınmış süpermarket zinciri Nakumatt'ın kent merkezindeki şubesinde çıkan yangında yaralı olarak kurtarılan bir kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kızılhaç, daha önce yangında 47 kişinin kaybolduğunu bildirmişti. Görgü tanıkları, yangın esnasında süpermarketin kilitli kapıları ardında sıkışan ve çığlıklar atanlar olduğunu, bazılarının da binadan atladıklarını söyledi.

Nakumatt yöneticileri, düzenledikleri basın toplantısında, yangın sırasında kapıların kilitli olduğu iddialarını reddettiler.

Ülkede yayımlanan Daily Nation gazetesinin haberinde, 3 milyon nüfusa sahip Nairobi'nin "18. yüzyıldan kalma yangın söndürme alt yapısına sahip modern bir şehir olduğu" yorumuna yer verildi. 

 

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