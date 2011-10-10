-Yangında hayatını kaybeden 7 kişiden 5'inin kimliği belirlendi İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - Sultangazi'deki gecekondu yangınında ölen yabancı uyruklu 7 kişiden 5'inin kimliği tespit edildi. Zübeyde Hanım Mahallesi 1458. Sokak'taki gecekondu yangınında hayatını kaybeden yabancı uyruklu 7 kişiden 5'inin kimliği, Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan kimlik tespiti çalışmaları sonucu belirlendi. Ölenlerden Muhamad Osman (18), Selim Tarıq (18) ve Mohammad Abdi'nin (29) Pakistan, Amrit Singh (23) ve Amardcep Sing'in (20) ise Hindistan vatandaşı olduğu tespit edilirken, diğer 2 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. İtfaiye raporunda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın nedeniyle gözaltına alınan gecekondunun sahibi Hasan D. ile evi kendisinin oturacağını söyleyerek kiralayan Sezgin Y.'nin Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği'ndeki sorguları sürüyor. Yangına yönelik soruşturmayı yürüten Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Sezgin Y.'den evi kiralayan ve insan kaçakçılığı suçundan emniyette kaydının bulunduğu öğrenilen Halit K.'nın yakalanması için çalışmaları ise devam ediyor.