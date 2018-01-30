Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkeze bağlı Meşeli köyünde çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

İddiaya göre, Hasan Ç.\'ye ait olan ev ve ahır elektrik kontağı sonrası alev aldı. Evde başlayan yangın alevlerin yükselmesi sonrası ahıra da sıçradı. Kerpiçten yapılan ev ve ahır alev alev yanmaya başladı. Yangın sonrasında ev sahibi ve çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Ahırda bulunan 6 adet küçükbaş hayvan, 2 köpek ve 1 eşek itfaiye erleri tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Alevler yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Soğutma işleminin ardından kontrol altına alınan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

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