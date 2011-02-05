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YANGINDA ELLERİ BAĞLI TÜRKMEN ÖLDÜ İSTANBUL (A.A)

05 Şubat 2011 11:23

-YANGINDA ELLERİ BAĞLI TÜRKMEN ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Beyoğlu'da bir binada çıkan yangında, elleri bağlı olduğu belirlenen Türkmenistan uyruklu kişi öldü.  Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Dumanı fark eden bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın çıkan dairede, Türkmenistan uyruklu Russlan Yazwyev'in (27) cesedi bulundu. Yazwyev'in öldüğünde ellerinin bağlı olduğu görüldü. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırdı. Apartman sakinlerinin ifadelerine başvuran polis, restoranda garson olduğu anlaşılan Yazwyev ile birlikte yaşadığı belirlenen ve çocuk bakıcılığı yaptığı öğrenilen ''Gonca'' adlı kadını aramaya başladı. 

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