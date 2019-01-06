Yangında dumandan etkilenen engelli genç, öldü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir evde, sobanın tül perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel ve bedensel engelli Semih Yelbeyi (27), hayatını kaybetti.

Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi, 6\'ncı Aksu Sokak\'ta dün gece Serpil Öncü\'ye ait evde yangın çıktı. Aşırı ısınan doğalgaz sobasının tül perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği belirtilen Serpil Öncü\'nün zihinsel ve bedensel engelli kardeşi Semih Yelbeyi, içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürüp, Semih Yelbeyi\'yi çıkardı. Yoğun dumandan etkilenen Yelbeyi, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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