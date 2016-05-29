Yangında ağır yaralanan vatandaşın üzerine yağ döktüler!

İstanbul Fatih’te çatısı alevler içerisinde kalan ve binadan ağır yaralı olarak kurtarılan kişinin üzerine yağ döküldü. Yaralıya yardım eden bir hemşire vatandaşlara “Adam sizin yüzünüzden enfeksiyondan ölecek” diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet’in haberine göre, Yangın, Yedikule mahallesi İmam Hüseyin sokağında 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir yandan itfaiyeyi bekleyen vatandaşlar diğer yandan yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Olay yerinden geçen bir hemşire de yangını görünce sağlık ekibine yardıma koştu. Ancak vatandaşların yardım çabası, kurtarma rezaletine dönüştü. Çatısı alevler içinde kalan binadan çıkartılan ağır yaralı vatandaşa yardım etmek isteyen vatandaşlar, su yerine yanlışlıkla yağ döktü.

Yaşananları gören hemşire çileden çıktı. Vatandaşlara tepki gösteren hemşire, "Adam sizin yüzünüzden enfeksiyondan ölecek" diyerek vatandaşlara tepki gösterdi. Ağır yaralı vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın sırasında fenalaşan bazı vatandaşlar da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin uzun süren çabası sonucu söndürüldü.