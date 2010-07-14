-YANGINDA 4 İŞ YERİ YANDI SAMSUN (A.A) - 14.07.2010 - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında dört iş yeri kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacınabi Mahallesi Nuri İbrahim Caddesi'ndeki bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan LPG bayii, konfeksiyon mağazası ve lokantaya sıçradı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Belediyesi, 19 Mayıs Belediyesi ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında Hamit Genç ve Mustafa Genç'e ait olduğu bildirilen dört iş yeri tamamen yandı. İş yerlerinin arka caddesindeki Bafra Vergi Dairesi'nin pencere çerçevelerinin de zarar gördüğü yangın üç saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alana gelen Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Bafra Kaymakamı Ayhan Boyacı ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'den yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenmediğini belirten Aksoy, ''Yangın kısa sürede birbirine bitişik dört ayrı iş yerine sıçramış. Alınan önlemlerle daha da büyümesi engellenerek söndürüldü. Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Şuanda zararla ilgili henüz kesin bir şey söylemek mümkün değil''dedi.